ФСБ предупредила об участившихся случаях телефонных мошенничеств от имени силовиков

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Управление ФСБ по Москве и Московской области зафиксировало, что телефонные мошенники начали чаще пытаться обмануть сотрудников государственных учреждений, действуя якобы от имени правоохранительных органов РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что мошенники используют технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях. От имени правоохранителей они направляют руководству госучреждений фейковые запросы в мессенджерах. Они требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах их сотрудников.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники пытались подобным образом получить персональные данные сотрудников образовательной сферы, медработников и других. После получения информации мошенники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранителями проверке.

Используя методы психологического воздействия, они склоняют граждан "совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников". В частности, оформить кредиты, совершить сделки по продаже имущества, говорится в тексте.

В ФСБ напомнили, что органы безопасности не используют социальные сети, чтобы получить служебную информацию. Сотрудники лично проводят оперативные мероприятия с предъявлением служебного удостоверения.

При получении подобных запросов или при участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ РФ через телефон, электронную почту, социальные сети и мессенджеры в управлении посоветовали прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ России (8 (800) 224-22-22) или же позвонить по единому номеру вызова экстренных служб (112) и сообщить о случившемся.

Ранее юрист Иван Соловьев сказал, что существует мошенническая схема, жертвами которой могут стать именинники. Так, перед днем рождения человеку приходит поздравление от имени известной сети бытовой техники с предложением приобрести хороший товар со скидкой 50%. Человек выбирает себе "подарок" и переходит по ссылке для оплаты, где совершает покупку. В итоге он теряет деньги и не получает свое приобретение.

До этого сообщалось, что злоумышленники могут рассылать сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе. Там же прикрепляется ссылка, при нажатии на которую предлагается пройти аутентификацию.

Так, аферисты получают доступ к устройству, с которого могут смотреть фото- и видеофайлы, читать переписки, записную книжку и даже отправлять сообщения.

"Московский патруль": мошенники начали орудовать в популярных соцсетях