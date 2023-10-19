Юрист предупредил о мошеннической схеме для именинников

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Существует мошенническая схема, жертвами которой могут стать именинники. Об этом рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Мы не успеваем следить и реагировать на новые способы обмана, используемые телефонными мошенниками. На этот раз под прицелом – именинники", – передает RT слова эксперта.

Соловьев заявил, что перед днем рождения человеку приходит поздравление от имени известной сети бытовой техники с предложением приобрести хороший товар со скидкой 50%. При этом обычно товар дорогой. Учитывая якобы выгодное предложение, от него невозможно отказаться. Далее человек выбирает себе "подарок" и переходит по ссылке для оплаты, где совершает покупку.

Юрист отметил, что в итоге человек теряет деньги и не получает свое приобретение. По его словам, мошенники оформляют все так, чтобы у людей не возникало вопросов. Кроме того, аферисты владеют базами данных тех, у кого день рождения.

"Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные", – заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе. Там же прикрепляется ссылка, при нажатии на которую предлагается пройти аутентификацию.

В свою очередь, аферисты получают доступ к устройству, с которого могут смотреть фото- и видеофайлы, читать переписки, записную книжку и даже отправлять сообщения.

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