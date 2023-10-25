Фигурант первого в РФ дела о попытке перейти на сторону врага получил 6 лет колонии

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Верховный суд Северной Осетии приговорил 22-летнего Савелия Фролова к шести годам колонии строгого режима за попытку вступить в запрещенную в РФ и признанную террористической организацию "Легион "Свободная Россия", участники которой ведут боевые действия в составе ВСУ, сообщает ТАСС.

Фролова признали виновным в государственной измене в виде попытки перехода на сторону противника. Помимо колонии, ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и два года ограничения свободы.

Защита осужденного решит обжаловать ли судебное решение после того, как получит полный текст приговора на руки и ознакомится с ним.

Фролова задержали в октябре 2022 года на границе с Грузией. Ему предъявили обвинение в попытке перехода на сторону противника.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Краснодарского края, который попытался покинуть территорию России с целью присоединиться к Вооруженным силам Украины.

По данным службы, россиянин инициировал контакт с сотрудником СБУ, который проводил набор и подготовку добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии. УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье "Государственная измена в форме перехода на сторону противника".

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за отправку Киеву данных о ВС РФ