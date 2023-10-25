В РФ упростили процедуру аренды жилья для военнослужащих

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Сенаторы Совфеда утвердили документ, который позволит федеральным органам власти брать в аренду жилье для военных без конкурсных процедур, предусмотренных законом о контрактной системе в области госзакупок.

Инициатива включает аренду жилых помещений, которые передаются военнослужащим, включая проходящих службу за пределами РФ, а также проживающих совместно с ними членов их семей. Уточняется, что такая мера исключит необходимость проведения конкурса.

Нововведение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сенаторы уточнили, что реализация закона позволит улучшить безопасность государственных закупок в сфере аренды жилых помещений для передачи военнослужащим.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и его коллега по партии Михаил Делягин внесли в ГД инициативу, устанавливающую предельный срок на предоставление субсидии для покупки жилья военнослужащему, ушедшему в запас.

Согласно задумке, вставший на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении военный сможет рассчитывать на субсидию из федерального бюджета в течение трех лет.

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