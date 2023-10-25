Юрист рассказала о касающихся садоводов новых изменениях в законодательстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист-практик Оксана Бондаревич рассказала о том, как повлияют на жизнь садоводов новые изменения в законодательстве, которые касаются условий владения, пользования и распоряжения общим недвижимым имуществом, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она напомнила, что с 1 октября 2023 года все общее имущество считается совместной собственностью владельцев дачных участков. Это дороги, проезды, детские площадки и другая инфраструктура. Теперь решение об установке шлагбаума или благоустройстве территории будет приниматься через собрание собственников СНТ.

Также закон запретил передачу, в том числе аренду общего имущества третьим лицам без разрешения общего собрания. Однако если две трети владельцев земельных участков выступят за постройку детской площадки, то несогласным тоже придется платить за ее установку.

Несмотря на то что закон призван уменьшить число конфликтов, Бондаревич предполагает, что произойдет обратная ситуация. Также изменения увеличат финансовую нагрузку на дачников.

"У нас есть товарищества, которые были созданы очень давно. В них часть земель уже заброшена: старшее поколение или ушло в мир иной, или не может заниматься садом. А молодежи эти участки не интересны", – напоминает она.

Кроме того, многие участки находились в пользовании на птичьих правах, а наследники не хотят или не могут их зарегистрировать, пояснила эксперт. Поэтому, по ее словам, возникает дилемма – кого считать владельцами дачных территорий.

"Где и как искать тех, кто раньше вел свое приусадебное хозяйство? Ведь они тоже должны как-то участвовать в общих обсуждениях. Так что даже организовать собрание, на мой взгляд, будет непросто", – поясняет Бондаревич.

Для этого многим товариществам понадобится навести порядок в документах, чтобы узнать точную долю собственников того или иного участка. На это также нужны будут средства, включая кадастровые работы, уверена юрист.

Ранее председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов заявил, что самое главное, что должен сделать садовод перед зимой, – это провести уборку дачного участка. По словам Туманова, 70% дачников не проводят уборку сада, из-за чего растения заболевают, а позже недуги распространяются и на участки соседей.

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