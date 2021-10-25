Instagram заблокировал страницу радио Москва FM после поста о смерти Дмитрия Казнина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Instagram заблокировал аккаунт радиостанции Москва FM после публикации поста о смерти ведущего Дмитрия Казнина.

Администраторы социальной сети посчитали, что комментарии под записью являются накруткой, что нарушает условия пользования.

"АО "Москва Медиа" рассматривает возможность обращения в "Роскомнадзор", поскольку аккаунт радиостанции Москвы FM является составляющей СМИ и защищен законом о СМИ. Мы рассматриваем ситуацию, как прецедент презумпции виновности", – сказал руководитель департамента радио Максим Димов.

Он отметил, что это решение – не обида, а желание перестать терпеть игру в одни ворота. Сотрудники радиостанции хотят лишь скорбеть об утрате без одобрения соцсети.

Ведущий радиостанции Москва FM Дмитрий Казнин скончался 20 октября. Ему было 47 лет. На радиостанции Москва FM он вел передачу "Встань москвичом". В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии.

