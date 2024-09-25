Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу и ОРВИ в Москве

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Эпидемиологическая ситуация в Москве по гриппу и ОРВИ остается стабильной, по данным с 16 по 22 сентября, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что рост заболеваемости ОРВИ среди взрослого и детского населения региона характерен для этого периода, так как именно в этот сезон формируются организованные коллективы.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (51,4%)", – добавили там.

Ранее рост заболевших ОРВИ и гриппом в России объясняли концом дачного и отпускных сезонов, из-за чего россияне стали чаще контактировать с другими людьми. При этом число заболевших COVID-19 с 16 по 22 сентября сократилось на 6,4%.

