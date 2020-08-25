Швейцарский пилот впервые в мире прыгнул с самолета на солнечных батареях

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Первый в мире прыжок с парашютом с самолета на солнечных батареях совершил швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан, сообщает Swissinfo.ch.

Уточняется, что на борту вместе с ним находился летчик-испытатель Мигель Итурменди.

Самолет взлетел с аэродрома швейцарского города Пайерн, набрал высоту около 1 538 метров и развил крейсерскую скорость почти 100 километров в час. После Домжан выпрыгнул из самолета, открыл парашют и вернулся на аэродром в Пайерне.

Пилот установил сразу два рекорда: первый прыжок с электрического самолета и первое "солнечное" свободное падение.

Ранее в Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. Как уточнили в Минобороны РФ, экипажу, состоящему из двух человек, удалось катапультироваться. Летчики не пострадали.