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25 июля, 18:34

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Эксперт Туманов: зелень, горох, редис и дайкон стоит посеять на даче в августе

Эксперт рассказал, что посеять на даче в августе

Фото: 123RF/gar1984

В последний месяц лета на даче можно посеять зелень, редис, горох, репу и дайкон, рассказал Москве 24 председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

"Скороспелую зелень можно сеять все лето, в том числе и в августе. Это может быть салат, листовая горчица, петрушка, укроп. И у вас будет постоянный "конвейер" к столу", – указал эксперт.

В августе имеет смысл сеять дайкон: если осень будет теплая, он успеет вырасти большим. А кроме него – редис и скороспелую мелочевку (репу, горох).
Андрей Туманов
председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России"

Стоит учитывать, что разные сорта имеют разные сроки созревания. В регионах, где холода приходят раньше, специалист посоветовал отдавать предпочтение скороспелым.

Ранее россиянам дали советы по обустройству пасеки на даче. В частности, располагать ульи нужно минимум в трех метрах от границы соседних участков. Кроме того, у владельца пасеки обязательно должен быть ветеринарно-санитарный паспорт – его можно получить в районной ветстанции.

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Медведева Светлана

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