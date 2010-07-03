Телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Российский телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой Татьяной Морозовой.

"В мировом судебном участке Пресненского района зарегистрировано исковое заявление о расторжении брака", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы суда. Процесс пройдет в закрытом режиме.

Сам Ширвиндт подтвердил информацию журналистам и отметил, что поддерживает с Морозовой хорошие отношения и не планирует делить имущество.

Михаил Ширвиндт получил широкую известность как ведущий телепередачи "Дог-шоу. Я и моя собака". Вел телепрограмму "Хочу знать". Родился в Москве, в семье актера Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой.

