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16:25

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе

общество

16:25

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Фото: instagram.com/shirvindt

Российский телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой Татьяной Морозовой.

"В мировом судебном участке Пресненского района зарегистрировано исковое заявление о расторжении брака", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы суда. Процесс пройдет в закрытом режиме.

Сам Ширвиндт подтвердил информацию журналистам и отметил, что поддерживает с Морозовой хорошие отношения и не планирует делить имущество.

Михаил Ширвиндт получил широкую известность как ведущий телепередачи "Дог-шоу. Я и моя собака". Вел телепрограмму "Хочу знать". Родился в Москве, в семье актера Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой.

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общество

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