Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

25 июля, 19:06

Повредившему картину Репина в Третьяковке продлили арест до 26 августа

общество суды

Суд продлил до 26 августа арест Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение о продлении ареста вынесла судья Замоскворецкого районного суда Наталья Чепрасова.

Во время заседания следователь отметил, что Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда или помешать расследованию.

По словам следователя, дополнительное время необходимо, чтобы закончить следственные действия и провести психиатрическую экспертизу Подгорина. Сам обвиняемый заявил, что не собирается скрываться от следствия и готов прийти по первому вызову.

По данным следствия, 25 мая Подгорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". В результате полотно порвалось в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Изначальное обвинение жителю Воронежа Игорю Подгорину ужесточили. Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы. На первом заседании вандал признал вину, но заявил, что не был пьян.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать