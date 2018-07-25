Повредившему картину Репина в Третьяковке продлили арест до 26 августа

Суд продлил до 26 августа арест Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение о продлении ареста вынесла судья Замоскворецкого районного суда Наталья Чепрасова.

Во время заседания следователь отметил, что Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда или помешать расследованию.

По словам следователя, дополнительное время необходимо, чтобы закончить следственные действия и провести психиатрическую экспертизу Подгорина. Сам обвиняемый заявил, что не собирается скрываться от следствия и готов прийти по первому вызову.

По данным следствия, 25 мая Подгорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". В результате полотно порвалось в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Изначальное обвинение жителю Воронежа Игорю Подгорину ужесточили. Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы. На первом заседании вандал признал вину, но заявил, что не был пьян.