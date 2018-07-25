Во время ЧМ в Москве зафиксировали 40 случаев нелегальной торговли продукцией FIFA

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Во время чемпионата мира по футболу в столице зафиксировали 40 случаев нелегальной торговли контрафактной продукцией FIFA. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что за время подготовки и проведения чемпионата специалисты проверили более пяти тысяч торговых точек. Среди них выявили около 100 сетевых магазинов, где продавались товары с символикой мундиаля, не входящие в перечень официальных продуктов.

Большинство нарушителей продавали контрафакт на Воробьевых горах около фан-зоны. Против таких продавцов составили шесть административных протоколов о торговле вне специально отведенных мест.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что благодаря принятым мерам власти не допустили массовую торговлю контрафактом.