Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке

Экс-возлюбленная депутата Сергея Жигарева просит государственной защиты, сообщает телеканал Москва 24. В среду в УВД Центрального округа прошла очная ставка Ольги Синтюревой и парламентария.

Девушку обвиняют в краже 22 миллионов рублей, а сама она жалуется на преследования со стороны Жигарева, который якобы требовал вернуть подарки.

Сейчас Синтюревой запрещено любое общение с внешним миром, кроме узкого круга лиц: мамы и адвокатов. Она находится под домашним арестом. На ноге девушки под джинсами специальный браслет.

Еще недавно золотые браслеты, меха и автомобиль ей презентовал сам Жигарев – женатый народный избранник, отец троих детей, который позже был Синтюревой отвергнут. По словам мамы модели, такое желание отправить ее дочь в тюрьму – месть обиженного мужчины.

"Я подразумеваю, что это идет такой напор с его стороны. На сегодняшний день мы понимаем, что на этом он не остановится. Мы можем себе предположить. что возможны любые провокации для того, чтобы она нарушила режим – спровоцировать. Могут быть подброшены наркотики, патроны, телефон, все, что угодно. Я вообще в шоке. Ребенок у меня тоже в шоковом состоянии. Для девочки молодой это не простое испытание", – рассказала мама Ольги Екатерина Синтюрева.

Сейчас Синтюревой грозит реальный срок. Ее подозревают в краже крупной суммы – 22 миллионов рублей и несколько десятков тысяч долларов. Депутат уверяет, что деньги принадлежали его другу. Сам Жигарев в прошлом году заработал чуть больше четырех миллионов рублей, правда есть супруга, чьи доходы, согласно декларации, внушительные – 26 миллионов рублей.

Кроме того, помимо материального вреда, Жигарев от этого романа пострадал еще и физически. Его избил некий молодой человек, якобы новый избранник модели, которого зовут Тимур. Более того есть кадры, на которых предположительно Синтюрева и этот мужчина выносят из номера отеля сейф с деньгами.

"Жигарев говорит о том, что, приехав в апартаменты, которыми он пользовался, он застал там беспорядок. А деньги, которые находились в сейфе, принадлежавшие ему 10 тысяч долларов похищены. В связи с этими отношениями Жигарев угрожал ей незаконным уголовным преследованием, она об этом сказала. Она сказала и о том, что когда они поддерживали отношения, он применял к ней насилие, неоднократно. Она сегодня заявила следователю о том, что просит применить к ней меры госзащиты", – рассказал адвокат Синтюревой Александр Гофштейн.

По его словам, сама очная ставка прошла без насилия и оскорблений. Сразу после нее депутат умчался и от камер, и от бывшей возлюбленной. Их следующее свидание, скорее всего, состоится уже в суде.