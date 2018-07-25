Музей Победы продлил выставку о герое восстания в "Собиборе" до конца августа

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Тематическую выставку "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму" продлили до 31 августа. Экспозиция представлена в Музее Победы на Поклонной горе.
"На выставке можно увидеть единственный прижизненный портрет Печерского. Это копия картины известного художника Меера Аксельрода, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", – говорится на сайте музея.
Портрет, как отмечается, был написан в 1968 году. Оригинал картины находится в частной коллекции.
Всего на выставке представлено около 100 экспонатов. Посетители могут посмотреть фотографий, письма, книги.
Восстание в лагере "Собибор" произошло 14 октября 1943 года. Александру Печерскому удалось сплотить сотни узников из разных стран. После войны Печерский жил в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что в память о каждом дне Великой Отечественной войны на Поклонной горе от Вечного огня зажгли 1418 свечей. Музей Победы в ночь на 22 июня открыл всероссийскую акцию "Свеча памяти". В полночь волонтеры зажгли свечи от Вечного огня у стен музея.
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