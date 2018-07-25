Законопроект об увеличении лимита рекламы на ТВ рассмотрят в третьем чтении

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В окончательном третьем чтении 25 июля в Госдуме будет рассмотрен законопроект об увеличении лимита рекламы на телевидении, передает Агентство "Москва".
Проектом закона предлагается увеличить прежний лимит продолжительности рекламы в часовой телепрограмме с 15% до 20%, то есть с 9 до 12 минут. При этом суточный лимит продолжительности рекламы на телевидении установить на уровне 15% времени вещания (216 минут).
Изменения коснутся и детского телеконтента. Согласно им, показ рекламы в программах для детей возможен только перед началом и по окончании таких передач.
В детских теле- и радиопередачах будет запрещено рекламировать алкоголь, лекарства и медицинские изделия, биологически активные добавки, а также оружие и услуги, основанные на риске игр.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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