Законопроект об увеличении лимита рекламы на ТВ рассмотрят в третьем чтении

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В окончательном третьем чтении 25 июля в Госдуме будет рассмотрен законопроект об увеличении лимита рекламы на телевидении, передает Агентство "Москва".

Проектом закона предлагается увеличить прежний лимит продолжительности рекламы в часовой телепрограмме с 15% до 20%, то есть с 9 до 12 минут. При этом суточный лимит продолжительности рекламы на телевидении установить на уровне 15% времени вещания (216 минут).

Изменения коснутся и детского телеконтента. Согласно им, показ рекламы в программах для детей возможен только перед началом и по окончании таких передач.

В детских теле- и радиопередачах будет запрещено рекламировать алкоголь, лекарства и медицинские изделия, биологически активные добавки, а также оружие и услуги, основанные на риске игр.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.