Российский хоккеист Огородников разбился на водном мотоцикле

Бывший хоккеист московских клубов "Динамо" и ЦСКА Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле, сообщают "Аргументы недели".

Огородников является победителем юниорского чемпионата мира 2004 года и серебряным призером молодежного чемпионата мира 2006 года. Хоккеист играл за ЦСКА, московский "Динамо", тольяттинский клуб "Лада", а также за новокузнецкий "Металлург".

Ему было 32 года.

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