Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала сообщение одного из пользователей Instagram, который написал, что пенсионерам не по карману лечение в ее медцентре, сообщает News.ru.

По словам Малышевой, ее медицинский центр – частная клиника, поэтому пациентам приходится платить. Она напомнила, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.

"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи", – подчеркнула врач.

Ранее Малышева поделилась упражнениями для "потрясающего секса". В частности, она посоветовала устраивать свидания в спортзале.