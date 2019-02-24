Составлен рейтинг самых "здоровых" стран мира

Испанию признали самой "здоровой" страной в мире, согласно рейтингу агентства Bloomberg.
В этом году Испания поднялась на пять позиций вверх и в итоге заняла первое место. Вторую строчку получила Италия, которая ранее была лидером рейтинга. В топ-5 по уровню здоровья населения также вошли Исландия, Япония и Швейцария. За ними следуют Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Россия в этом году повысила свою позицию на пять строчек, расположившись на 95-м месте.
Уточняется, что рейтинг был составлен на основе статистики ВОЗ, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. При работе над ним специалисты учитывали различные факторы и риски. В их числе – продолжительность жизни людей, санитарная обстановка, экология, доступность медицинской помощи и чистой воды. Кроме того, составители рейтинга принимали в расчет число курящих и некурящих жителей, а также количество страдающих от ожирения.
Ранее журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Лучшие места достались странам, где развиты система здравоохранения и экономика. Возглавили список Исландия, Швейцария и Финляндия. Россия заняла в рейтинге лишь108-ю позицию из 128. Эксперты журнала объяснили это высоким уровнем преступности и риском возникновения военного конфликта на фоне экономических проблем. По тем же причинам Украину отодвинули на 116-е место.
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