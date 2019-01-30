Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

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Рейтинг самых безопасных стран мира составили эксперты журнала Global Finance. В тройке лидеров оказались Исландия, Швейцария и Финляндия.

Исследователи учитывали наличие военных конфликтов или риск их возникновения, угрозу пригодных катаклизмов и личную безопасность граждан.

Лучшие места достались странам, где развиты система здравоохранения и экономика. Примечательно, что в первую двадцатку также попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.

А вот Россия заняла лишь 108-ю позицию из 128. Это связывают с высоким уровнем преступности и риском возникновения военного конфликта на фоне экономических проблем. Те же причины отодвинули Украину на 116-е место.

Из-за высокого уровня преступности США поставили на 65-е место. Там также есть вероятность стихийных бедствий, уточняет "Вечерняя Москва".

Ранее была определена самая комфортная страна на планете. Ею, по мнению составителей рейтинга The Good Country Index, стала Финляндия. Она обогнала Ирландию, Швецию и Германию.