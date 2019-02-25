Причинивших моральный вред предложили наказать пожизненными выплатами

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Люди, которые причинили другим моральный вред вследствие ущерба здоровью, должны пожизненно платить пострадавшим. В этом уверен президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев, передает RT.

Предложение внести соответствующую поправку в Гражданский кодекс вскоре направят в профильные комитеты Госдумы и Совфеда.

По действующему законодательству, такую компенсацию можно получить только единовременно. Как утверждает Аманлиев, этого недостаточно, когда из-за серьезного ущерба здоровью наступают необратимые последствия.

"Человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке", – привел пример общественник, пояснив, что нынешние правила не позволяют пожизненно взыскивать деньги за моральный вред.

При этом предлагаемая поправка не предусматривает устранение уже существующей единоразовой компенсации за причинение морального вреда при ущербе здоровью.

В начале марта суд Москвы рассмотрит иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok. Заявление с требованием компенсации в 200 тысяч рублей подал директор столичного пиар-агентства Олег Воронин, утверждающий, что в связи с нашумевшей рекламной кампанией "Ни в какие рамки" ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью.