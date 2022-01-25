В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев

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Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, предусматривающий введение нового института "временной защиты" как одного из видов убежища.

Ожидается, что временная защита будет предоставляться беженцам в связи с их экстренным массовым прибытием в РФ. Решения о предоставлении временной защиты или об ее утрате будут принимать территориальные органы внутренних дел. Сроки действия временной защиты будут определяться правительством.

Актуальность подобного института стала понятна после кризиса на Украине в 2014 году. Тогда появилась необходимость регулировать приток иностранцев, покинувших территорию своей страны из-за внутриполитических проблем.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестующие предприниматели попытались проникнуть в здание Верховной рады, после чего вступили в потасовку с полицейскими. Представители бизнес-сообщества прошли по центральным улицам украинской столицы, требуя внести ряд послаблений в Налоговый кодекс страны, например упростить систему использования кассовых аппаратов.