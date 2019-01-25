В Мосгордуме сравнили российское образование с мировым

Уровень высшего образования в Москве соответствует мировому уровню, а в части технических специальностей его превосходит. Такое мнение высказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на встрече с представителями студенческих парламентских клубов.
"У нас в столице много замечательных высших учебных заведений. Конечно, самым первым мы все равно назовем МГУ имени Ломоносова, он всегда будет первым, это не изменится. Но есть и МГИМО, и РУДН, и многие другие", – цитирует Агентство "Москва" Шапошникова. Он также отметил, что учеба в российской столице – это "одно счастье".
Также председатель Мосгордумы поделился мнением, что успеха в жизни можно добиться, если молодые люди будут получать как можно больше навыков, компетенций, "будут впитывать в себя информацию и знания".
Ранее Сергей Собянин поздравил студентов с Днем российского студенчества. "Поздравляю молодежь с Днем студента! Надеюсь, все сдали сессию, и теперь душа требует праздника. Желаю хорошо отдохнуть, и с новыми силами – за учебу", – написал мэр Москвы в своем Twitter.
Сегодня в столице студентов ждут на 32 площадках. Можно принять участие в компьютерных сражениях, рэп-баттлах, поиграть в футбол, баскетбол и испытать свою силу в уличных турнирах по армрестлингу. В парке "Дружбы" и парке Северного речного вокзала 25 января студентам не только вход на катки, но и прокат коньков – бесплатный. Для тех, кто любит более спокойный отдых, организованы лекции, выставки и театральные постановки.
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