Почти 2,4 миллиона студентов получили карту москвича

За шесть лет карту москвича получили почти 2,4 миллиона столичных студентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На эти карты поступают стипендии, они также дают право на льготный проезд на общественном транспорте и на скидки в магазинах. В 2018 году карты москвича начали выдавать аспирантам и ординаторам, среди них карты получили порядка 20 тысяч человек.
Оформить карту москвича можно через портал mos.ru. Для этого нужно заполнить форму, указав свои персональные данные и название учебного заведения. Получить соцкарту можно в центре "Мои документы", это займет не больше 30 дней. Сейчас карты есть у около 417 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов.
Более пяти тысяч школьников, студентов, ординаторов и аспирантов пополнили свои соцкарты через новую функцию в приложении "Метро Москвы". Сервис работает два месяца. Раньше пополнить баланс можно было только в кассах метро и киосках Мосгортранса.
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