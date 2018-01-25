Пользователи сообщают о перебоях в работе Facebook и Instagram

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Перебои в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг по всему миру. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По данным сервиса, проблемы были зафиксированы, в том числе, в Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, США и Бразилии.

Также наблюдаются перебои в работе социальной сети Instagram по всему миру, в том числе и в России.

Ранее сообщалось, что один из разработчиков Facebook Кристофер Хорват изобрел новую единицу времени – "flick". "Flick" переводится как щелчок. По словам Хорвата, он длится больше наносекунды, но меньше микросекунды. Он пригодится тем, кто монтирует видео и сводит картинку со звуком.