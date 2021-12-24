"Коронавирус" стал словом года в России

Фото: depositphotos/franckito

Россияне назвали "коронавирус" главным словом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

В ходе опроса за "коронавирус" проголосовали 38% респондентов. Второе место в рейтинге досталось "росту цен" – за него отдали 34% голосов, а третье – "QR-кодам" (28%). Также в числе главных слов и словосочетаний уходящего года россияне называли "вакцину", "снижение доходов", "маски" и "дистанционное обучение".

Помимо этого, ВЦИОМ выяснил, какие события 2021 года жители страны считают наиболее важными. В масштабах РФ таковыми оказались борьба с коронавирусом (21%), думские выборы (8%) и рост цен, а на международном уровне – пандемия, снова рост цен и инфляция, массовая вакцинация против COVID-19.

Главными победами России респонденты назвали успехи россиян на Олимпийских играх в Токио и других спортивных состязаниях, борьбу с пандемией, а также завершение строительства "Северного потока – 2".

Ранее Оксфордский словарь назвал словом 2021 года "вакцину". Речь идет о краткой форме английского варианта слова – vax. По данным составителей словаря, к сентябрю текущего года форма vax стала употребляться в 72 раза чаще.

