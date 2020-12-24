Врачи рассказали, чем похмелье опасно для переболевших коронавирусом

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Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, следует опасаться даже легкого похмелья, рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, СОVID-19 способствует тромбообразованию – это формирование внутри сосудов свертков крови. Похмелье, как отметил врач, запускает аналогичный патологический процесс. В результате увеличивается вероятность отрыва тромба.

"Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа", – рассказал Лазарев.

Он добавил, что это может обернуться инвалидностью или даже смертью.

Как пояснил психиатр-нарколог Алексей Магалиф, похмелье может обострить хронические заболевания и в первую очередь под ударом оказываются пищеварительная и сердечно-сосудистая системы.

Специалисты подчеркивают, что спиртное повышает давление и ускоряет сердечный ритм, поэтому у сердечников возникает опасность гипертонического криза. Также на фоне похмелья могут обостриться заболевания нервной системы.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что нужно делать на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить свое состояние. По словам специалиста, плохое самочувствие после употребления спиртного является остатками интоксикации организма. В таком состоянии нужно лежать, спать и щадить себя, рекомендовал эксперт.

Также врачи рекомендуют воздержаться от смешивания различных алкогольных напитков. Сообщалось, что в первую очередь это касается виноградного и зернового алкоголя.