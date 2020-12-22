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Общество

16:19

Нарколог перечислил способы облегчить похмелье

общество

Фото: depositphotos/chagin

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что нужно делать на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить свое состояние.

По словам специалиста, плохое самочувствие после употребления спиртного, которое многие привыкли считать похмельем, на самом деле является остатками интоксикации организма. В таком состоянии нельзя принимать спиртное, а нужно лежать, спать и щадить себя, рекомендовал эксперт.

"Наслаивание алкоголя в таком состоянии может привести к различным расстройствам, прежде всего сердечно-сосудистой системы", – приводит слова Брюна РИА Новости.

Ранее врачи рекомендовали воздержаться от смешивания различных алкогольных напитков. Сообщалось, что в первую очередь это касается виноградного и зернового алкоголя.

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