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Общество

08:38

Роспотребнадзор напомнил о заболевании, которое передается через собак

общество безопасность

Специалисты Роспотребнадзора рассчитали, что в ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом, инфекционным заболеванием, которое провоцирует создание кистозных образований в организме. Об этом сообщает "Российская газета".

Наибольшее количество случаев фиксируют на Северном Кавказе, Урале, в Иркутской области, на Дальнем Востоке и в странах Средней Азии. Для борьбы с болезнью и ее профилактики в Роспотребнадзоре подготовили соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача.

В ведомстве подчеркнули, что важность решения проблемы напрямую вытекает из опасности эхинококкоза. По словам экспертов, эту болезнь отличает широкое распространение, тяжелое течение и симптомы, а также потенциальная потеря трудоспособности или даже летальный исход. Из-за паразитов снижается иммунитет, возникают отеки и зуд, при легочной форме возможны кашель и одышка.

Заразиться эхинококкозом можно при контакте с больными животными, при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, а также при использовании воды из зараженных гельминтами источников. Ключевое средство профилактики – термическая обработка еды, личная гигиена и ответственное отношение к здоровью домашних животных.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80 процентах партий минеральной воды. Бороться с контрафактным напитком планируют за счет особой маркировки. Мера, как считают специалисты, позволит исключить нелегальную продукцию с прилавков.

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