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13:56

Рестораторы Москвы отметят первый профессиональный праздник 7 июня

общество культура еда

13:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин подписал закон об установлении 7 июня Днем московского ресторатора. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что этот праздник будут отмечать 7 июня каждый год.

5 декабря мэр Москвы внес в Мосгордуму проект закона, предусматривающий появление Дня московского ресторатора. В качестве даты Собянин выбрал 7 июня. Представители ресторанного бизнеса единогласно поддержали это предложение.

19 декабря Мосгордума приняла этот закон. В пояснительной записке отмечалось, что сегодня индустрия общественного питания Москвы является крупнейшим сегментом отрасли в России, и за последние годы число кафе и ресторанов в столице выросло на 2000.

Кроме того, 7 июня 2018 года в Кремле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора. На нем Собянин предложил каждый год отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита.

общество культура еда

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