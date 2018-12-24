Рестораторы Москвы отметят первый профессиональный праздник 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин подписал закон об установлении 7 июня Днем московского ресторатора. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что этот праздник будут отмечать 7 июня каждый год.

5 декабря мэр Москвы внес в Мосгордуму проект закона, предусматривающий появление Дня московского ресторатора. В качестве даты Собянин выбрал 7 июня. Представители ресторанного бизнеса единогласно поддержали это предложение.

19 декабря Мосгордума приняла этот закон. В пояснительной записке отмечалось, что сегодня индустрия общественного питания Москвы является крупнейшим сегментом отрасли в России, и за последние годы число кафе и ресторанов в столице выросло на 2000.

Кроме того, 7 июня 2018 года в Кремле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора. На нем Собянин предложил каждый год отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита.