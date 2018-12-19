Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 13:07

Москва отметит новый праздник летом 2019 года

город праздники

19 декабря, 13:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/MariyaL

Закон об установлении 7 июня Днем московского ресторатора приняла Мосгордума. Решение о создании нового праздника было закреплено на заседании столичного парламента, передает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что сейчас индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в стране.

Только за последние восемь лет количество предприятий общественного питания в столице выросло на 25% или на две тысячи в абсолютных цифрах. Ежедневно городской общепит обслуживает до трех миллионов человек.

Столичное правительство активно поддерживает рестораторов, предоставляя им возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды при кафе. Минувшим летом в Москве работало свыше 2,6 тысячи открытых площадок.

7 июня 2018 года в Кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора. На нем было единодушно одобрено предложение Сергея Собянина каждый год отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита – День московского ресторатора.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк выразил надежду, что рестораны подготовят специальную программу и акции для посетителей в первый День Московского ресторатора.

Под "ресторатором" понимаются любые работники, занятые в предоставлении услуг общественного питания населению. На рассмотрение в московский парламент законопроект ранее внес глава города.

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика