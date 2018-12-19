Москва отметит новый праздник летом 2019 года

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Закон об установлении 7 июня Днем московского ресторатора приняла Мосгордума. Решение о создании нового праздника было закреплено на заседании столичного парламента, передает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что сейчас индустрия общественного питания Москвы представляет собой самый крупный сегмент общепита в стране.

Только за последние восемь лет количество предприятий общественного питания в столице выросло на 25% или на две тысячи в абсолютных цифрах. Ежедневно городской общепит обслуживает до трех миллионов человек.

Столичное правительство активно поддерживает рестораторов, предоставляя им возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды при кафе. Минувшим летом в Москве работало свыше 2,6 тысячи открытых площадок.

7 июня 2018 года в Кремле состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ресторатора. На нем было единодушно одобрено предложение Сергея Собянина каждый год отмечать профессиональный праздник работников столичного общепита – День московского ресторатора.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк выразил надежду, что рестораны подготовят специальную программу и акции для посетителей в первый День Московского ресторатора.

Под "ресторатором" понимаются любые работники, занятые в предоставлении услуг общественного питания населению. На рассмотрение в московский парламент законопроект ранее внес глава города.