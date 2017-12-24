Сани Санта-Клауса заметили в небе над Чукоткой

Фото: ТАСС/Lehtikuva/Kaisa Siren

Сани Санта-Клауса обнаружили в небе над Чукоткой. Об этом сообщается в Twitter проекта командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), посвященном отслеживанию путешествий волшебника.

Санта вылетел из своей резиденции на Северном полюсе около 13:00 по московскому времени. Первым делом он отправился в село Новое Чаплино (Чукотский АО). Отмечается, что Санта уже раздал 1,4 миллиарда подарков.

Координаты, указывающие путь волшебника корректируют на сайте NORAD каждые пять минут. Полковник Боб Броди отметил, что за санями проследят при помощи инфракрасных трекеров, наблюдающих за оленем Рудольфом.

NORAD информирует мир о перемещении Санта-Клауса после инцидента в 1955 году. Традиция родилась в результате ошибки одной из газет. Издание опубликовало номер телефона, позвонив по которому, можно было пообщаться с Санта-Клаусом. Вот только составители перепутали одну цифру и потому все звонки стали поступать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США. Ведомство мониторит перемещения Санты с 1958 года ежегодно.