Москва 24: специалисты расскажут, как защитить детей от фейков

Фото: depositphotos/belchonock

27 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Школьное образование в эпоху фейков".

О механизмах защиты детей от лжи в информационном поле будут рассказывать:



заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова;

генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;

представитель Академии министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко;

учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.

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Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.