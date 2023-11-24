24 ноября, 13:07События
Москва 24: специалисты расскажут, как защитить детей от фейков
Фото: depositphotos/belchonock
27 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Школьное образование в эпоху фейков".
О механизмах защиты детей от лжи в информационном поле будут рассказывать:
- заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова;
- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов;
- представитель Академии министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко;
- учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.
Смотрите прямую трансляцию 27 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!