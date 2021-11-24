Гендиректор рассказал о будущем "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов рассказал, какие нововведения ожидают государственную компанию в будущем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам Акимова, с лета 2021 года в России началась установка почтоматов "Почты России" – в них доставляют товары из российских и зарубежных интернет-магазинов.
"До конца года планируем поставить 5 тысяч почтоматов в 37 крупнейших городах. Они появятся в супермаркетах, бизнес-центрах, на автозаправках, в клиентских центрах "Почта Банка" и отделениях "Почты России", а также в московском метро", – рассказал он.
Изменения также затронут систему доставки посылок и почтовых отравлений. В четырех отделениях "Почты России" в Москве уже работают курьеры-роботы, а в четырех регионах страны – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – запустят беспилотную доставку.
Акимов отдельно рассказал о возможностях модернизации почтовых отделений. В качестве примера он привел филиал в Саратове, который разделен на несколько функциональных зон. В отделении также применяют биометрические системы при входе и получении отправлений через почтоматы.
В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин напомнил членам правительства о необходимости расширения перечня услуг, которые оказываются на базе "Почты России". Особенно актуально это для малых населенных пунктов, подчеркнул глава государства.
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