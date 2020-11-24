Скончался исследовавший Луну академик Эрик Галимов

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На 85-м году жизни скончался известный отечественный геохимик, академик Эрик Галимов. Об этом сообщает Российская академия наук.

Ученый руководил программами по исследованию вещества с Луны и других космических тел и был научным руководителем Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского.

Эрик Галимов является автором более 500 научных работ. Основная масса его исследований посвящена изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, а также происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли и Луны.

Академик разработал изотопно-фракционный метод выявления так называемых нефтематеринских пород и выдвинул экспериментально подтверждённую гипотезу об образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей магме.

В 2015 году Эрик Галимов стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий.