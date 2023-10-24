Эксперт объяснил, почему москвичи страдают от болезни шлагбаума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Современные жители Москвы подвержены болезни шлагбаума на фоне большого количества заграждающих конструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на историка столицы Филиппа Смирнова.

"Так называемая болезнь шлагбаума – это когда вы видите любое препятствие и не хотите неприятного разговора с охранником столбика. Это приводит нас к тому, что мы, видя любое заграждение, за него не заходим", – объяснил он.

По словам эксперта, из-за психологического барьера жители и гости города не могут самостоятельно изучать Москву и открывать новые места.

"У нас прозрачный город, и даже если вы заплутаете, навигатор вас выведет", – добавил историк.

Он резюмировал, что данный барьер нужно убрать.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что постоянный стресс может привести к истощению. По словам эксперта, при длительном стрессе у человека страдает сердечно-сосудистая система – повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

Шиндряева также призвала не относиться легкомысленно к депрессии. Она подчеркнула, что справиться с таким диагнозом поможет только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт, но не психолог.

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