Врач указал на вред привычки "хрустеть" шеей

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Пытаясь снять боль из-за неправильной осанки, некоторые начинают "хрустеть" шеей, но это небезопасно. Об этом сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, между шейными позвонками находятся суставы, которые могут из-за неправильной осанки ущемляться и человек будет чувствовать боль, вызванную спондилоартрозом (дегенеративно-деструктивные изменения в суставах позвоночника).

"Когда мы "хрустим" шеей, то капсулы сустава высвобождаются, позвонки начинают двигаться нормально, мышцы расслабляются. Это может принести облегчение, но делать это самостоятельно, без помощи врача, нельзя, так как можно пережать позвоночную артерию", – предупредил врач.

Специалист добавил, что такие действия также могут нарушить кровоснабжение мозжечка, который отвечает за стабильность походки и правильное положение в пространстве. Поэтому если пережать позвоночную артерию, снабжающую кровью мозжечок, то человек начнет ощущать гипоксию, а после почувствовать головокружение.

"Это называется вертебрально-базилярная недостаточность, то есть нарушение кровообращения из-за механического повреждения. Это не инсульт, но при появлении симптомов этого нарушения необходимо обратиться к врачу и пройти лечение", – заявил Кабычкин.

Эксперт порекомендовал вместо "хруста" шеей делать специальное упражнение, которое поможет устранить напряжение в области шеи без риска для здоровья.

"Сядьте ровно, положите ладонь на щеку, отведите локоть в сторону, сделайте глубокий вдох и сымитируйте движение поворота головы в сторону руки. Получается действие со стороны мышц шеи и противодействие со стороны мышц руки", – заключил врач.

Ранее Евдокимов рассказал, что хруст в шее является поводом для обращения к врачу. Специалист отметил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей, остеофитов.

"Доктор 24": хрустят суставы