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Москва 24

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Общество

15:00

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2020 года размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. Повышение МРОТ составит 850 рублей (рост на 7,5%). Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова, повышение МРОТ составит от 850 до 2550 рублей в зависимости от региональных коэффициентов. Увеличение минимального размера оплаты труда затронет более 3,2 миллиона человек. Больше половины из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Также отмечается, что расходы на повышение зарплаты бюджетникам в 2020 году составят около 20,9 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в федеральный бюджет в виде уплаты страховых взносов и налогов.

Ранее специалисты портала по поиску работы выяснили, что для того, чтобы стать счастливыми, россиянам нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. Мужчинам для счастья нужно получать 181 тысячу. Это почти на треть больше, чем желают женщины – 138 тысяч рублей.

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