Две деревни в Подмосковье претендуют на самое веселое название

Две деревни Московской области претендуют на самое веселое название. Голосование проходит в Сети. И в этом этапе участвуют подмосковные Марс и Орешки.

За звание самых веселых готовы также побороться Блинные Кучи из Смоленской области, Будущее Тверской области и ее же Выдропужск и Большой Смердяч из Волгоградской области.

И, конечно, большие шансы на победу у Горе-Грязи и Бухалова из Ярославской области, Адищева Костромской области и у Раздирашек из Ивановской.