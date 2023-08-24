Юрист оценил идею ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

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Ложные сообщения о минировании каких-либо объектов приводят к дестабилизации обстановки в России и повышают тревожность в обществе, заявил доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев. Об этом сообщает RT.

"Заведомо ложные сообщения об акте терроризма, бесспорно, дестабилизируют обстановку в стране, повышают тревожность в обществе и отвлекают личный состав правоохранительных органов от выполнения реальных задач по охране общественного порядка", – объяснил он.

По словам юриста, многие сообщения подобного характера присылаются с территорий других государств и с использованием подмены номера телефона. Также злоумышленники пользуются подменой IP-адреса и сервисами VPN.

Соловьев отметил, что все вышеперечисленное приводит к тому, что людей, рассылающих подобные сообщения, достаточно сложно привлечь к уголовной ответственности.

"Для россиян, которые совершают данные противоправные деяния, например для школьников, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии и других, действующих мер уголовной-правового воздействия вполне достаточно. Если же это делается по заданию зарубежных спецслужб, то в данном случае ответственность утяжеляется другими тяжкими составами преступлений", – резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести уголовное наказание за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

По его словам, с начала спецоперации ложные сообщения о минировании начали использоваться как механизм дестабилизации, они могут отвлекать внимание сотрудников экстренных и правоохранительных служб.



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