В Госдуме поддержали идею ОНФ об уголовной ответственности за подмену телефонных номеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал идею "Общероссийского народного фронта" об уголовной ответственности за подмену телефонных номеров.

"Бороться с подменными номерами нужно. Что касается ответственности за сам процесс подмены, да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий", – сказал депутат в беседе с RT.

Часто подмена номеров происходит за пределами России, отсюда увеличение мошеннических звонков, считает Боярский. Он также отметил, что на площадке ОНФ совместно с Минцифрой "уже прорабатывали решение" данной проблемы.

"Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например "499", который по факту совершается за пределами страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации", – добавил Боярский.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не оценил идею об уголовной ответственности, подчеркнув, что каждую проблему таким путем решать было бы неправильно.

"Проблема существует, но решать каждую проблему путем уголовной репрессии не стоит. Мы внимательно изучим эту ситуацию и выработаем решение", – сказал Клишас в разговоре с РИА Новости.

Ранее ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Письмо об этом было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.