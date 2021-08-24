В Госдуме предложили ограничить дистанционные способы выдачи займов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России хотят ограничить дистанционные электронные способы оформления кредитов. Письмо с соответствующим предложением на имя вице-премьера Андрея Белоусова направил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
По словам парламентария, к нему часто обращаются граждане, которые жалуются на оформление кредитных продуктов на их имя неизвестными лицами. Чаще всего люди узнают о подобном уже после списания денежных средств с их банковских счетов судебными приставами.
Во время установления причин выясняется, что злоумышленники воспользовались персональными данными граждан, в том числе взломав аккаунты на Едином портале государственных услуг.
"В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа, который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", – говорится в обращении.
Сухарев считает, что такие меры помогут снизить уровень преступности в данной сфере.
Ранее сообщалось, что мошенники в РФ стали применять новый способ обмана с деньгами – несанкционированные самим клиентом микрозаймы.
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