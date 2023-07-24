Минстрой не планирует вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Минстрой России не будет заниматься разработкой и внедрением новых мер поддержки отрасли из-за повышения ключевой ставки Центробанка, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, текущая ситуация связана с проектами, уже вышедшими в реализацию.

"Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому мы пока работаем в части ипотечных программ", – пояснил министр.

Файзуллин добавил, что специалисты Минстроя отрабатывают различные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

Днем 21 июля ЦБ РФ решил поднять ключевую ставку спустя большой промежуток времени на один процентный пункт, до 8,5%.

Отмечалось, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и будет направлена на возвращение инфляции к 4% уже в следующем году. До этого ставка составляла 7,5%.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку после длительной паузы