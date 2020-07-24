Генеральный директор Музея Москвы станет гостем "Ночной смены"

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Гостем нового выпуска программы "Ночная смена" станет генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Трапкова расскажет о выставках, посвященных карантину и самоизоляции, и о том, почему они являются терапией. Также глава музея уведомит о ближайших планах, новых экспозициях и выставочных премьерах.

Эфир программы состоится в ночь с 24 на 25 июля в 00:40.

Ранее гостем программы "Ночная смена" была старший редактор отдела "мода" в журнале Elle Лиля Симонян. Эксперт рассказала о кризисе в модной индустрии из-за пандемии коронавируса.