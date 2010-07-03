Россияне стали экономить на стирке

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В России снизились продажи бытовой химии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

За год с июня 2018 по май 2019 года количество проданных кондиционеров для белья уменьшилось на 11,8%, стирального порошка – на 6%. А средства для мытья посуды, чистки ванны и другие товары россияне купили на 3,8% меньше.

Также в результате исследования было выявлено, что почти 80% порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают исключительно по акциям.

Снижение продаж стиральных порошков в 2018 году и за первые месяцы 2019 года подтверждает и производитель бытовой химии Henkel. По его словам, покупатели стараются всячески контролировать свои расходы, покупая товары на выгодных для них условиях. В последнее время также выявлена растущая популярность у горожан на другие средства, такие как гели и капсулы для стирки.

Впервые сокращение спроса на чистящие средства было зафиксировано в 2016 году. В 2017 году продажи бытовой химии сократились в среднем на 2,5%.

Ранее специалисты Роскачества признали лучшим детским стиральным порошком марку "Ушастый нянь". Данный продукт соответствовал всем действующим требованиям стандарта Роскачества. Лучшими средствами, отстирывающими пятна, пот, кровь молоко, крахмал, чай и глину, названы "Аистенок", "Ушастый нянь", Free Time, Meine Liebe и Tide.

