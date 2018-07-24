Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Аннуляция туров "Натали Турс" может затронуть около 30,8 тысячи человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на собственные источники.

"Согласно последним данным, полученным от осведомленных источников "Вестника АТОР", до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тысяч путевок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров "Натали Турс" может затронуть порядка 30,8 тысячи человек. Объем ущерба может составить 1 миллиард 183 миллиона рублей", – рассказали в ассоциации, передает Агентство "Москва".

В организации уверены, что страховых денег не хватит на выплаты пострадавшим, так как совокупный размер финансового обеспечения у всех юрлиц, которые могли продавать туры под брендом "Натали Турс", составляет 150,5 миллиона рублей. Все юрлица бренда застрахованы в СПАО "Ингосстрах".

В АТОР добавили, что основной объем реализованных туров осуществлялся через ООО "Панорама Тур", поэтому, скорее всего, большая часть туристов сможет рассчитывать только на его страховые обязательства (50 миллионов рублей).

В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку туроператора "Натали Турс". Она находится на контроле у руководителя ведомства Владимира Чурикова. Компания 4 июля объявила об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем.

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что несколько недель назад фирме стало не хватать средств для расчетов с партнерами. Обязательства достигают нескольких миллионов долларов. Компания предложила подать заявления на возврат денег, либо выбрать гарантийные обязательства, в соответствии с которыми туристы смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с апреля 2019 года.

Выплаты пострадавшим еще не начались. Сейчас в реестр возвратов поступило более пяти тысяч заявлений. По данным Ассоциации туроператоров России, многие клиенты намерены требовать компенсаций через суд. В правовую службу организации ежедневно поступают десятки подобных обращений. Эксперты ожидают, что в ближайшее время будет подано множество исков к "Натали Турс".