Москва стала столицей мирового футбола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москву во время чемпионата мира по футболу посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции. Об этом на заседании президиума правительства Москвы рассказал руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Москва во время ЧМ приняла 12 матчей на стадионах "Лужники" (7 матчей, в том числе матч открытия и финал) и "Спартак" (5 матчей). Их посетили 760 тысяч человек.

По словам Гуляева, средняя заполняемость московских гостиниц составила около 90 процентов, а в центре города – 99 процентов.

Во время чемпионата общественный транспорт Москвы бесплатно перевозил аккредитованных FIFA гостей и участников спортивных соревнований, а также волонтеров и зрителей матчей. Было определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей. Дополнительно было организовано восемь маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой Фестиваля болельщиков и станциями метро. Для обслуживания объектов ЧМ-2018 были аккредитованы 33 таксомоторные компании с автопарком свыше 4,8 тысяч машин. Всего гости ЧМ-2018 совершили 5 миллионов бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы.

Впервые в вагонах метро был организован показ матчей ЧМ. Финал посмотрели более 300 тысяч пассажиров метро.

Трансляции матчей ЧМ-2018 обеспечивал Международный вещательный центр, который был организован в московском "Крокус Экспо". Общий охват аудитории составил около четырех миллиардов человек по всему миру.

Для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в Москве были задействованы 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, 2 вертолета санитарной авиации. Для оказания специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, было задействовано 11 медицинских стационаров. За медицинской помощью обратились около 3 тысяч человек, из них более 1 тысяч иностранцев.

Площадка Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах работала в дни матчей ЧМ-2018. Фестиваль посетили 1,9 миллиона болельщиков (в среднем – 80 тысяч человек в день). Самыми многочисленными были болельщики из Мексики, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Перу. На фестивале выступили 120 артистов, 45 диджеев. 7 июля дополнительно была организована фан-зона у стадиона "Спартак" – ее посетили 65 тысяч человек. На Красной площади был открыт Парк футбола. Ежедневно его посещали порядка 35 тысяч человек.

Культурная программа ЧМ-2018 включала порядка 50 мероприятий – выставки, фестивали, культурно-массовые мероприятия. Их посетили около 9 миллионов человек. Во время ЧМ наиболее популярными местами притяжения туристов стали Красная площадь, парк "Зарядье", Никольская и Тверская улицы.

Для обеспечения безопасности на различных объектах и территории города были задействованы возможности городской системы видеонаблюдения, камеры которой подключены к Единому центру хранения данных города Москвы. Был обеспечен быстрый и безопасный выход 100 процентов болельщиков со стадионов: из "Лужников" – в течение 14 минут, со "Спартака" – в течение 16 минут.