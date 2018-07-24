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Общество

24 июля, 04:07

Врачей "Ювентуса" шокировали медицинские тесты Роналду

общество спорт

Фото: ТАСС/PA Images/Joe Giddens

Врачи туринского клуба "Ювентус", с которым недавно заключил контракт Криштиану Роналду, шокированы результатами медицинского обследования португальского форварда, сообщает "Газета.Ru".

Согласно проведенным тестам, физическое состояние 33-летнего Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме известного футболиста всего 7% жира, хотя нормой для этого показателя считается 10–11%. Мышечная масса португальца составляет 50% при нормальном показателе в 46%.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля. Переход звездного игрока в туринский клуб называют главным трансфером последних лет.

Сообщается, что за португальца "Ювентус" заплатил 117 миллионов евро, и всего за сутки отбил большую часть суммы. Новую майку с фамилией Роналду уже приобрели 520 тысяч человек. Это принесло клубу 55 миллионов евро.

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