Более 850 тысяч россиян посетили Таиланд в январе-июне

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Туристический поток из России в Таиланд с начала года составил 851 тысячу человек, сообщает Агентство "Москва".
По данным АТОР, показатели аналогичного периода предыдущего года увеличились на 18,3%. За шесть месяцев российские туристы принесли Таиланду почти 68 млрд бат (129 млрд рублей).
Эксперты считают, что столь позитивная динамика турпотока из России в первом полугодии объясняется популярностью Таиланда у россиян в зимние месяцы.
Отмечается, что в весенне-летний период россияне в качестве места проведения отпуска чаще выбирают Турцию. До начала октября Таиланд будет пользоваться сравнительно небольшой популярностью у россиян.
Среди европейских стран Россия лидирует по количеству туристов, выбирающих Таиланд. При этом россияне отдыхают в стране дольше чем, европейцы или китайцы. Чаще всего турист из России едет в Таиланд на десять дней, в то время как, например, китайский турист отдыхает в стране три дня.
Согласно цифрам министерства туризма Таиланда, один иностранный турист в первом полугодии 2018 года в среднем принес стране 51 тысячу 282 бат (96 тысяч 762 рублей). Среднестатистический турист из России тратит на отдыхе 79 788 бат (150 тысяч 549), то есть на 55% больше.
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