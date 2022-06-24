Москва онлайн покажет, как проходит общегородской выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

25 июня в Парке Горького состоится общегородской выпускной. В этом году в парке соберутся рекордные 35 тысяч участников.

На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся музыкальные концерты, на которых выступят известные музыканты и диджеи. В полночь для выпускников запустят праздничный салют и завершится мероприятие дискотекой. Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с будущими студентами и узнает, как они готовились к событию.

Смотрите прямую трансляцию 25 июня в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

