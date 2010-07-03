Собянин пригласил жителей и гостей столицы на круглогодичную ярмарку

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Сергей Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на круглогодичную ярмарку в Новокосино. Во время городских фестивалей ярмарка будет работать ежедневно.

"Открыли круглогодичную ярмарку по адресу Городецкая, 1 в Новокосино. В павильоне 22 торговых места, системы вентиляции, отопления и кондиционирования", – написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что ярмарка будет работать с 9:00 до 20:00 вечера с выходным в понедельник.

В начале июня мэр Москвы заявил, что есть планы по созданию в столице круглогодичных ярмарок. Он отметил, что мэрия поставила перед собой цель постепенно переводить ярмарки выходного дня в формат круглогодичных, чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники.

